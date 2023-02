Journée Internationale des Femmes et des Filles de Science : Enigmes en Ville ! Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’Évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Manche

Journée Internationale des Femmes et des Filles de Science : Enigmes en Ville !, 11 février 2023, Cherbourg-en-Cotentin . Journée Internationale des Femmes et des Filles de Science : Enigmes en Ville ! Rue au Fourdray Cherbourg-en-Cotentin Manche

2023-02-11 15:00:00 15:00:00 – 2023-02-11 18:00:00 18:00:00 Cherbourg-en-Cotentin

Manche La Journée internationale des femmes et des filles de science a pour but de favoriser et accroître la participation des femmes et des filles dans les domaines scientifiques. Elle se tient chaque année le 11 février. L’association Terminus des Sciences organise pour l’occasion “Enigmes en Ville !”, un espace-game urbain gratuit le samedi 11 février prochain, vous invitant à chercher et résoudre six énigmes dans les rues du centre ville de Cherbourg ! Chaque énigme vous donnera un indice pour trouver le nom d’une scientifique contemporaine. Règles du jeu :

– Seul ou en groupe

– Départ à partir de 15h du bar la Scène des Halles

– Retour jusqu’à 19h

– Durée estimée d’enquête : 1h30 Des cadeaux seront distribués aux participants ! La Journée internationale des femmes et des filles de science a pour but de favoriser et accroître la participation des femmes et des filles dans les domaines scientifiques. Elle se tient chaque année le 11 février. L’association Terminus des Sciences organise pour l’occasion “Enigmes en Ville !”, un espace-game urbain gratuit le samedi 11 février prochain, vous invitant à chercher et résoudre six énigmes dans les rues du centre ville de Cherbourg ! Chaque énigme vous donnera un indice pour trouver le nom d’une scientifique contemporaine. Règles du jeu :

– Seul ou en groupe

– Départ à partir de 15h du bar la Scène des Halles

– Retour jusqu’à 19h

– Durée estimée d’enquête : 1h30 Des cadeaux seront distribués aux participants ! Cherbourg-en-Cotentin

dernière mise à jour : 2023-02-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Cherbourg-en-Cotentin, Manche Autres Lieu Cherbourg-en-Cotentin Adresse Rue au Fourdray Cherbourg-en-Cotentin Manche Ville Cherbourg-en-Cotentin lieuville Cherbourg-en-Cotentin Departement Manche

Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cherbourg-en-cotentin/

Journée Internationale des Femmes et des Filles de Science : Enigmes en Ville ! 2023-02-11 was last modified: by Journée Internationale des Femmes et des Filles de Science : Enigmes en Ville ! Cherbourg-en-Cotentin 11 février 2023 Cherbourg-en-Cotentin manche Rue au Fourdray Cherbourg-en-Cotentin Manche

Cherbourg-en-Cotentin Manche