La première « Journée Internationale des Droits des Femmes » se déroule en 1911 sous l’impulsion de l’Internationale socialiste des femmes, et a pour thèmes principaux le droit de vote pour toutes et tous et le droit au travail, sans discriminations. Depuis, des événements et manifestations ont lieu chaque année.

A Tarbes, la Journée internationale des droits des femmes se déroule chaque année le 8 mars mais la ville étend son programme d’animations riches et variées du 6 au 28 mars : conférences, films, concert, animations, expositions, ateliers etc…

Thème 2023 : l’égalité aujourd’hui !

MERCREDI 8 MARS : grande journée d’animations avec au programme…

> 10h – Conférence débat – Lycée Jean Dupuy

Conférencières : Marthe Pierot et Isabelle Bâlon-Barberis

Une femme, un vêtement. Comment le vêtement féminin, régi par les codes d’une domination masculine, peut à la fois conditionner la vie d’une femme et en même temps participer à son émancipation en libérant son corps ?

> 12h15 – Flash mob – Place de la Mairie

Avec Dans6T

> Tout l’après-midi – Jeux et défis – Le Pari

Les Petits débrouillards proposeront des jeux, expositions, défis pour toutes et tous et petits et grands, autour de la place des femmes dans l’univers scientifique, professionnel ou encore sportif.

Les discriminations sexistes dans ces différents milieux sont pointées du doigt et questionnées. Seront également présentes les associations EOS et Jeune et rose (animation).

> 14h30 – Rediffusion du film « un siècle de femmes » – Le Pari

Réalisé par la Résidence autonomie Le Stade et Marion Pomés.

Recueil sur le vécu des résidentes, leur regard sur le siècle qui vient de s’écouler et l’avancée du statut de Femme en France.

> 16h30 – Conférence d’Anne-Marie Wolsfelt « L’amour : égalité ou équité ? » – Le Pari

> 18h – Concert des Musiciens du Soir – Le Pari

> 20h – Projection et échanges autour du film « Mauvaises filles » – Le Parvis

En présence de la réalisatrice Emérance Dubas, organisé par le Planning Familial

Ce film présente le récit de femmes insoumises, incomprises ou mal-aimées placées en maison de correction à l’adolescence. Il révèle le sort bouleversant réservé à ces « Mauvaises Filles » jusqu’à la fin des années 1970 en France.

