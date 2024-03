Journée internationale des droits des femmes Table ronde et rencontre avec Juliette Rousseau Melle, vendredi 8 mars 2024.

Journée internationale des droits des femmes Table ronde et rencontre avec Juliette Rousseau Melle Deux-Sèvres

Vendredi 8 mars • en soirée

Table ronde et rencontre avec Juliette Rousseau

À partir des podcasts auprès de jeunes femmes accompagnées par Toits Etc, regards croisés sur comment les jeunes filles grandissent en milieu rural.

Salle Anémone / Metullum • Gratuit

Place Bujault

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

