Journée internationale des droits des femmes : Spectacle Vieille moi jamais
Auditorium de la médiathèque François Mitterand, 17 mars 2023, Valence
87 Avenue de Romans
2023-03-17 19:00:00

Théâtre pétillant social et actuel par la Cie Dieselle. Trois femmes âgées de 49 à 83 ans qui oscillent entre l'acceptation et le refus de vieillir, nous montrent avec humour et dérision leurs méthodes pour « bien vieillir »

