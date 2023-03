Journée internationale des droits des femmes : Soirée ladies rue Pêcherie Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence

Journée internationale des droits des femmes : Soirée ladies rue Pêcherie, 11 mars 2023, Valence . Journée internationale des droits des femmes : Soirée ladies MPT Centre Ville Valence rue Pêcherie Valence Drôme rue Pêcherie MPT Centre Ville Valence

2023-03-11 18:30:00 18:30:00 – 2023-03-11

rue Pêcherie MPT Centre Ville Valence

Valence

Drôme EUR 5 5 Au programme : témoignage de femmes et remise de la cup Lady : repas, soirée dansante…

Inscriptions auprès de Lady’sactions 06 70 86 42 16 ou auprès de la MPT du centre ville 04 75 79 20 11 mptcentreville@mairie-valence.fr +33 4 75 79 20 11 http://www.valence.fr/fr/vivre-a-valence/jeunesse-et-education/equipements-de-quartier/mpt-centre-ville.html rue Pêcherie MPT Centre Ville Valence Valence

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Valence Drôme rue Pêcherie MPT Centre Ville Valence Ville Valence Departement Drôme Lieu Ville rue Pêcherie MPT Centre Ville Valence Valence

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence /

Journée internationale des droits des femmes : Soirée ladies rue Pêcherie 2023-03-11 was last modified: by Journée internationale des droits des femmes : Soirée ladies rue Pêcherie Valence 11 mars 2023 Drôme MPT Centre Ville Valence rue Pêcherie Valence Drôme rue Pêcherie Valence

Valence Drôme