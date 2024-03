Journée Internationale des Droits des Femmes La Station et La Halle Sauveterre-de-Béarn, jeudi 7 mars 2024.

Journée Internationale des Droits des Femmes La Station et La Halle Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Depuis maintenant 7 ans, La Station s’engage pour l’entrepreneuriat féminin à l’occasion de la Journée internationale des droits des Femmes. A cette occasion, nous organisons les 7 et 8 Mars 2024 notre évènement « Trouve ta voie.x ! »

Programme

-10h30 Vision Board

-10h30 Discussion sur des sujets comme » Entreprendre en milieu rural » et » Equilibre entre la vie pro et privée »

10h30 » Viens nous rencontrer! »

-11h Atelier de cuisine libératoire!

-11h Communiction Non-Violente

-14h Gère ton stress!

-14h La Voie.x de la transition Conférence cuisinée

-15h Atelier du rire

-15h Choisir son destin Un atelier conte-cercle de paroles 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 10:00:00

fin : 2024-03-07

La Station et La Halle D27

Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@espace-station.fr

L’événement Journée Internationale des Droits des Femmes Sauveterre-de-Béarn a été mis à jour le 2024-02-29 par OT Béarn des Gaves