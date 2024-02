Journée Internationale des droits des femmes Rue Jean Urruty Saint-Palais, vendredi 8 mars 2024.

18h Projection de « La Nouvelle Femme » La femme derrière la méthode. On connaît le nom de Montessori pour désigner cette introduction scolaire qui accueille les tout-petits, voie parallèle à l’école publique. Mais on ignore que cette pédagogie alternative est le sillon d’une vie. Celle de Maria Montessori. Figure italienne sur le plan scientifique, Maria Montessori, c’est aussi une vie romanesque. Et c’est sous cet aspect que la réalisatrice aborde son sujet.

21h « Il reste encore demain » découvrez le film phénomène aux 5 millions d’entrées en Italie. Ce long-métrage, hommage aux comédies burlesques et au néo-réalisme italien, est plus que jamais d’actualité et a profondément bouleversé la société transalpine. Une véritable ode à l’émancipation des femmes Un hymne à la liberté Un portrait de femme poignant . Possibilité de se restaurer entre les deux films ! 10 10 EUR.

Rue Jean Urruty Complexe Saint-Louis

Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

