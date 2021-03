Ramonville-Saint-Agne Ramonville Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Journée internationale des droits des femmes Ramonville Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne

Journée internationale des droits des femmes Ramonville, 8 mars 2021-8 mars 2021, Ramonville-Saint-Agne. Journée internationale des droits des femmes

du lundi 8 mars au mardi 30 mars à Ramonville

L’exposition présente des femmes qui ont été torturées, emprisonnées ou tuées pour avoir défendu les droits des femmes tels qu’ils sont présentés dans la déclaration sur les défenseurs des droits humains des Nations Unies. * 4 panneaux à découvrir devant le cinéma L’Autan

* 10 panneaux à découvrir dans la salle du conseil municipal durant les ouvertures de la mairie La médiathèque Simone-de-Beauvoir, propose également une sélection d’ouvrages pour les jeunes et les adultes ainsi que des CD à découvrir sur place ou à réserver depuis votre espace adhérent·e sur le [site de la médiathèque](https://mediatheque.ramonville.fr/).

Entrée libre

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, Amnesty Internationale, le cinéma L’Autan, la médiathèque et la mairie propose une exposition sur les défenseures des droits des femmes Ramonville 31520 Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-08T08:30:00 2021-03-08T12:00:00;2021-03-08T13:30:00 2021-03-08T17:30:00;2021-03-09T10:00:00 2021-03-09T12:00:00;2021-03-09T13:30:00 2021-03-09T17:30:00;2021-03-10T08:30:00 2021-03-10T12:00:00;2021-03-10T13:30:00 2021-03-10T17:30:00;2021-03-11T08:30:00 2021-03-11T10:00:00;2021-03-11T14:00:00 2021-03-11T17:30:00;2021-03-12T08:30:00 2021-03-12T12:00:00;2021-03-12T13:30:00 2021-03-12T17:30:00;2021-03-15T08:30:00 2021-03-15T12:00:00;2021-03-15T13:30:00 2021-03-15T17:30:00;2021-03-16T10:00:00 2021-03-16T12:00:00;2021-03-16T13:30:00 2021-03-16T17:30:00;2021-03-17T08:30:00 2021-03-17T12:00:00;2021-03-17T13:30:00 2021-03-17T17:30:00;2021-03-18T08:30:00 2021-03-18T12:00:00;2021-03-18T13:30:00 2021-03-18T17:30:00;2021-03-19T08:30:00 2021-03-19T12:00:00;2021-03-19T13:30:00 2021-03-19T17:30:00;2021-03-22T08:30:00 2021-03-22T12:00:00;2021-03-22T13:30:00 2021-03-22T17:30:00;2021-03-23T10:00:00 2021-03-23T12:00:00;2021-03-23T13:30:00 2021-03-23T17:30:00;2021-03-24T08:30:00 2021-03-24T12:00:00;2021-03-24T13:30:00 2021-03-24T17:30:00;2021-03-25T08:30:00 2021-03-25T12:00:00;2021-03-25T13:30:00 2021-03-25T17:30:00;2021-03-26T08:30:00 2021-03-26T12:00:00;2021-03-26T13:30:00 2021-03-26T17:30:00;2021-03-29T08:30:00 2021-03-29T12:00:00;2021-03-29T13:30:00 2021-03-29T17:30:00;2021-03-30T10:00:00 2021-03-30T12:00:00;2021-03-30T13:30:00 2021-03-30T17:30:00

