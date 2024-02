Journée Internationale des droits des femmes Pont-Sainte-Marie, vendredi 8 mars 2024.

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le cinéma Utopia, en partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Pont-Sainte-Marie et les associations LDH et Solidarité femmes, organisent une soirée spéciale pour sensibiliser aux droits et conditions des femmes.



Le public sera accueilli à partir de 19h00 autour d’une soupe dinatoire préparée pour l’occasion. À 20h00, le cinéma Utopia

projettera le film « Il reste encore demain » de la réalisatrice italienne

Paola Cortellesi. Ce film en noir et blanc, qui a déjà attiré plus de 4

millions de spectateurs depuis sa sortie fin octobre, raconte l’histoire de Delia, une jeune femme victime de violences

domestiques dans l’Italie des années 1940.



À la fin de la projection, un temps d’échange et de partage sera

proposé entre le public et les associations LDH et Solidarité femmes.

Ce moment sera l’occasion d’aborder les droits et conditions des

femmes, ainsi que les actions menées pour lutter contre les

violences faites aux femmes et promouvoir l’égalité des sexes.



Entrée est libre et ouverte à tous. Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 19:00:00

fin : 2024-03-08

Cinéma Utopia

Pont-Sainte-Marie 10150 Aube Grand Est

