Siège de Syntec Ingénierie, le mardi 8 mars à 00:00

Le **8 mars** aura lieu la **Journée Internationale des droits des femmes**. A cette occasion et pour la 5e année consécutive, Syntec-Ingénierie vous invite à vous mobiliser sur les réseaux sociaux en faveur de l’égalité femmes-hommes, sous un hashtag commun : **#IngéEgalité**. Afin de donner un écho plus large encore à nos actions, nous vous proposons dans le même temps de prendre part à la campagne internationale **#BreakTheBias**, organisée par la structure International Women’s Day. Concrètement, il s’agira de publier le 8 mars des posts sur les réseaux sociaux – Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram… – en faveur de l’égalité femmes-hommes sous deux hashtags communs #IngéEgalité et #BreakTheBias Vous trouverez le kit de communication (bandeaux pour réseaux sociaux, signature mail, pancartes à personnaliser en français et en anglais) et le guide de communication sur la page dédiée. L’année dernière, votre mobilisation avait permis de toucher plus de **500 000 personnes**, grâce 600 publications sur les réseaux sociaux. La campagne avait également bénéficié du soutien et de la participation d’**Agnès Pannier-Runacher**, ministre déléguée à l’industrie. A bientôt et merci beaucoup d’avance. Pour toute question et d’informations : – Lauriane Ghnassia / [l.ghnassia@syntec-ingenierie.fr](mailto:l.ghnassia@syntec-ingenierie.fr) et à partir du 28 février : – Marguerite Gauffeny / [m.gauffeny@syntec-ingenierie.fr](mailto:m.gauffeny@syntec-ingenierie.fr)

Action militante visant à promouvoir la place des femmes dans l’ingénierie et lutter contre les plafonds de verres et clichés dans ces métiers.

