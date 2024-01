Journée internationale des droits des femmes palais des beaux arts Lille, vendredi 8 mars 2024.

Journée internationale des droits des femmes au Palais des Beaux Arts Vendredi 8 mars, 18h00 palais des beaux arts gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-08T18:00:00+01:00 – 2024-03-08T21:30:00+01:00

Fin : 2024-03-08T18:00:00+01:00 – 2024-03-08T21:30:00+01:00

Dans le cadre de la journée internationale pour les droits des femmes, une soirée est organisée le vendredi 8 mars 2024 à partir de 18h au Palais des beaux arts de Lille, par la Ville de Lille

Programme prévisionnel :

Arrivée des invités pour 17h45

Allocution de Madame le Maire

Visite des œuvres

Chorégraphie avec les danseurs du CS l’Arbrisseau et de l’école de danse Street’s light

Battle de Breakdance

Puis réception avec cocktails en galerie jardin et dans la rotonde Napoléon

Fin de la soirée 21h/21h30

Les places sont limitées, un bus sera prévu pour vous emmener au Palais des beaux arts.

N’hésitez pas à vous inscrire auprès de la Mairie de quartier du Faubourg !

fbgdebethune@mairie-lille.fr ou 06.42.23.61.28

palais des beaux arts place de la république, lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320109640 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0642236128 »}, {« type »: « email », « value »: « fbgdebethune@mairie-lille.fr »}] [{« link »: « mailto:fbgdebethune@mairie-lille.fr »}]