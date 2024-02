JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES Neufchâteau, mercredi 13 mars 2024.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES Neufchâteau Vosges

Mercredi

Le collectif inter associatif néocastrien pour la Journée Internationale des Droits des Femmes se mobilise et organise un événement pour sensibiliser, mettre en réflexion et informer sur les Droits des Femmes.

Au programme

– Une conférence animée et animante (14h à 16h) Talon aiguille et botte de foin par Adekline Kirtz du collectif les filles de la Plaine.

Synopsis Elle fait partie de la grande famille des conférences gesticulées une prise de parole publique sous la forme d’un spectacle politique militant, un acte d’éducation populaire fondé sur l’envie de partager ce qu’on a compris, tel qu’on l’a compris, là où on l’a compris. Le récit de mon parcours personnel devient un prétexte, un support pour l’analyse de la société patriarcal l’éducation des filles, le corps à l’adolescence, les discriminations au travail, la maternité…L’entrelacement du récit personnel, drôle ou émouvant, et des analyses sociologiques, historiques, ou scientifiques permettent à chacun de se projeter et de faire cheminer sa réflexion.

J’invite chacun et chacune à se poser la question de leur propre place dans le système Suis-je vraiment libre de mes choix ? J’esquisse aussi des propositions d’action Comment moi, homme ou femme, je peux agir pour que les choses changent ?

Places limitées, réservation obligatoire au 09.52.59.37.50

– Exposition (14h à 20h) Des artistes et des associations exposeront des productions artistiques et des histoires de vie, avec les Usagers du Centre Social les Charmilles, les jeunes de la Mission Locale de la Plaine des Vosges, le CIDFF, l’atelier d’écriture et l’atelier photo de la MCL, Les photographes Féeric Instant, Nathalie Dumas, Dominique Duheim, le peintre Laurent Buffnoir, l’artiste FEDUP, le Cercle Généalogique du Pays de Jeanne et Emmaüs 88.

– Le spectacle (18h) Pour clôturer cette journée, vous pourrez applaudir les prestations scéniques de la chorale Accroch’notes, le Modern Jazz et la danse Africaine de la M.C.L, les jeunes de l’IMT, Arts et équilibre, le théâtre du Chromosome, une démonstration de self-défense et la poésie de France Parkinson.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 14:00:00

fin : 2024-03-13 20:00:00

1 rue Louis Regnault

Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est trait-dunion@ccov.fr

