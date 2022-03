JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES Neufchâteau Neufchâteau Catégories d’évènement: Neufchâteau

Vosges

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES Neufchâteau, 8 mars 2022, Neufchâteau. JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES Neufchâteau

2022-03-08 17:30:00 17:30:00 – 2022-03-08 20:30:00 20:30:00

Neufchâteau Vosges Neufchâteau Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, le Trait d’Union propose des expositions de photos et peintures, des ateliers créatifs, une animation chamboule-tout, des stands divers, et des spectacles (chants, danses, lectures …). La soirée se termine par un pot de l’amitié organisé par l’association “Femmes d’ici et d’ailleurs” et l’atelier “Mieux vivre dans sa ville” du CCAS. trait-dunion@ccov.fr +33 3 29 94 99 50 http://www.ccov.fr/ ©Association Femme d’Ici et d’Ailleurs

Neufchâteau

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Neufchâteau, Vosges Autres Lieu Neufchâteau Adresse Ville Neufchâteau lieuville Neufchâteau Departement Vosges

Neufchâteau Neufchâteau Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/neufchateau/

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES Neufchâteau 2022-03-08 was last modified: by JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES Neufchâteau Neufchâteau 8 mars 2022 Neufchâteau Vosges

Neufchâteau Vosges