Journée internationale des droits des femmes Salle du Riveau Naintré, vendredi 8 mars 2024.

Le CCAS organise une journée en partenariat avec les associations (La Barque, Le Secours populaire et Emmaüs).

**Programme **

10h balade culturelle (gratuite)

12h Repas convivial sur inscription avec Couscous et desserts partagés (minimum 2€/personne, amener assiette, couverts et verre), apéritif offert

14h animations diverses

**Animations gratuites et ouvertes à tous.**

Inscription obligatoire pour le repas au CCAS avant le 1er mars. .

Début : 2024-03-08 10:00:00

fin : 2024-03-08 18:00:00

Salle du Riveau Rue de Chédeville

Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine ccas@naintre.fr

