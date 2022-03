JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES Montpellier, 7 mars 2022, Montpellier. JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES Montpellier

2022-03-07 – 2022-04-23

Montpellier Hérault Venez célébrer la Journée Internationale des Droits des Femmes à Montpellier le 8 mars. La Journée Internationale des Droits des Femmes s’impose, chaque 8 mars, comme un point d’étape pour se réjouir des avancées, mais surtout pour dénoncer, encore et toujours, les inégalités qui perdurent et pour exiger les changements nécessaires afin que soit respecté, dans tous les domaines, le principe d’égalité Femme / Homme. À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes du 8 mars 2022, la Ville de Montpellier, en partenariat avec la mission égalité, les associations de défense des droits des femmes, les Maison pour tous, le cinéma Nestor Burma, le musée Fabre et le réseau des médiathèques, vous proposent une série de rencontres, conférences, projections et ateliers autour d’une thématique commune “Place aux femmes dans l’espace public”. Retrouvez toute la programmation sur le site web de l’événement Venez célébrer la Journée Internationale des Droits des Femmes à Montpellier le 8 mars. +33 4 67 34 70 00 https://www.montpellier.fr/4126-journee-internationale-des-droits-des-femmes.htm Venez célébrer la Journée Internationale des Droits des Femmes à Montpellier le 8 mars. La Journée Internationale des Droits des Femmes s’impose, chaque 8 mars, comme un point d’étape pour se réjouir des avancées, mais surtout pour dénoncer, encore et toujours, les inégalités qui perdurent et pour exiger les changements nécessaires afin que soit respecté, dans tous les domaines, le principe d’égalité Femme / Homme. À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes du 8 mars 2022, la Ville de Montpellier, en partenariat avec la mission égalité, les associations de défense des droits des femmes, les Maison pour tous, le cinéma Nestor Burma, le musée Fabre et le réseau des médiathèques, vous proposent une série de rencontres, conférences, projections et ateliers autour d’une thématique commune “Place aux femmes dans l’espace public”. Retrouvez toute la programmation sur le site web de l’événement Montpellier

dernière mise à jour : 2022-02-28 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse Ville Montpellier lieuville Montpellier Departement Hérault

Montpellier Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES Montpellier 2022-03-07 was last modified: by JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES Montpellier Montpellier 7 mars 2022 Hérault montpellier

Montpellier Hérault