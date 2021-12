Monein Monein Monein, Pyrénées-Atlantiques Journée internationale des droits des femmes Monein Monein Catégories d’évènement: Monein

Pyrénées-Atlantiques

Journée internationale des droits des femmes Monein, 8 mars 2022, Monein. Journée internationale des droits des femmes Pépinière d’entreprise 24 rue des Artisans Monein

2022-03-08 09:30:00 – 2022-03-08 11:30:00 Pépinière d’entreprise 24 rue des Artisans

Monein Pyrénées-Atlantiques Monein Oser entreprendre ! Témoignages d'entrepreneurs au féminin, dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes. Une matinée consacrée à la mise en lumière de l'entrepreneuriat au féminin et ponctuée par l'échange, le partage d'expériences, la mise en réseau, et la convivialité. +33 5 59 53 99 99 Pixabay

Pépinière d’entreprise 24 rue des Artisans Monein

Détails Catégories d’évènement: Monein, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Monein Adresse Pépinière d'entreprise 24 rue des Artisans Ville Monein lieuville Pépinière d'entreprise 24 rue des Artisans Monein