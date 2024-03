Journée internationale des droits des femmes Mairie de Colomiers Colomiers, jeudi 7 mars 2024.

Journée internationale des droits des femmes Cinéma Le Grand central, 10 allée du Rouergue Jeudi 7 mars, 21h00 Mairie de Colomiers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-07T21:00:00+01:00 – 2024-03-07T23:15:00+01:00

Fin : 2024-03-07T21:00:00+01:00 – 2024-03-07T23:15:00+01:00

À l’occasion de la Journée Internationale des droits de la Femme, Le Grand Central vous propose une soirée spéciale avec la projection en avant-première du drame Il reste encore demain, le film phénomène aux 5 millions d’entrées en Italie, une véritable ode à l’émancipation des femmes et à la liberté…

Réalisé par Paola Cortellesi, avec Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergan



Synopsis

Mariée à Ivano, Delia, mère de trois enfants, vit à Rome dans la seconde moitié des années 40. La ville est alors partagée entre l’espoir né de la Libération et les difficultés matérielles engendrées par la guerre qui vient à peine de s’achever. Face à son mari autoritaire et violent, Delia ne trouve du réconfort qu’auprès de son amie Marisa avec qui elle partage des moments de légèreté et des confidences intimes. Leur routine morose prend fin au printemps, lorsque toute la famille en émoi s’apprête à célébrer les fiançailles imminentes de leur fille aînée, Marcella. Mais l’arrivée d’une lettre mystérieuse va tout bouleverser et pousser Delia à trouver le courage d’imaginer un avenir meilleur, et pas seulement pour elle-même.

Tarifs : 6 € (4,50 € pour les moins de 14 ans)

Dès 19h vous pourrez déguster un repas italien au Bistrot Véo : entrée, plat, dessert

> 19,90 € par personne | réservation recommandée au 05 32 09 62 80

Horaires

21h

Détails sur le lieu: Cinéma Le Grand central, 10 allée du Rouergue

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://colomiers.veocinemas.fr/ »}, {« link »: « https://colomiers.veocinemas.fr/bistrot-veo/ »}]

Colomiers Synchro