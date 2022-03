JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES “MA GRAND-MÈRE EST UNE SORCIÈRE” Neffiès Neffiès Catégories d’évènement: Hérault

L'association Le Royaume des Neuf Fiefs vous propose à 20h à la salle de l'ancien couvent un spectacle "Ma Grand-Mère est une sorcière" de Chantal Ferrier.

