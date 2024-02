Journée Internationale des Droits des Femmes à Lourdes Lourdes, vendredi 1 mars 2024.

A l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, la ville de Lourdes vous propose tout un programme d’animations :

> Exposition « femmes sportives d’hier et d’aujourd’hui ».

Du lundi au vendredi 8h30 12h et 13h30 17h

Du 1er au 9 mars au palais des congrès et du 11 au 21 mars au palais des sports de Lourdes.

Gratuit.

> Lundi 4 mars à 20h30 au cinéma le Palais : Ciné débat « Peur bleue » en partenariat avec le conseil départemental d’accès au droit 65.

Documentaire produit par le CDAD 65.

Peur bleue – Anatomie des violences conjugales et du parcours de sortie est un projet né d’une volonté de décrypter le parcours de sortie des victimes de violences conjugales.

Film déconseillé aux moins de 12 ans. Gratuit.

> Mercredi 6 mars à 20h30 au cinéma le Palais : cinéma culture et société « Une affaire de femmes » de Claude Chabrol. Entrée de 3 à 6€.

> Vendredi 8 mars à 14h30 au palais des congrès : théâtre « Les Audacieuses du Vignemale » par la compagnie Théâtre Fébus.

Gratuit.

> Vendredi 8 mars à 20h30 au palais des congrès : lecture « hommage à Annie Ernaux, prix Nobel ».

La littérature comme lieu d’émancipation, par la Compagnie des Tréteaux. Ligue de l’Enseignement 65.

Gratuit.

> Samedi 9 mars à 14h au palais des congrès : chant « Voix Communes »

« Le chœur des géantes ! » Atelier de chant participatif ouvert à toutes les petites et grandes géantes, animé par la chanteuse et cheffe de chœur Annoïe-Anne Roy. Pas besoin de « savoir » chanter, juste d’en avoir envie !

Gratuit.

> Samedi 9 mars à 16h au palais des congrès : concert partagé.

Grande Ourse, Voix Communes, L’autre chahut. Projet mené avec le soutien de la ville de Lourdes, de la DRAC, de la DRDFE et de la SMAC La Gespe.

Gratuit.

> Samedi 9 mars à 17h30 au palais des congrès : spectacle de conte « La promesse des traces » de et par Clotilde Lebas.

Gratuit.

> Samedi 9 mars à 18h30 au palais des congrès : apéro droits des femmes.

Avec la participation de plusieurs structures œuvrant et militant pour la défense des droits des femmes.

Gratuit.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01

fin : 2024-03-21

à Lourdes LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie

L’événement Journée Internationale des Droits des Femmes Lourdes a été mis à jour le 2024-02-26 par OT de Lourdes|CDT65