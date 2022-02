Journée internationale des droits des femmes : l’évènement d’Audrey Diwan Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Journée internationale des droits des femmes : l'évènement d'Audrey Diwan

2022-03-08 20:30:00 – 2022-03-08

Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques Saint-Jean-Pied-de-Port Réalisé par Audrey Diwan

Avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami 1h40min

D’après le roman d’Annie Ernaux. France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe enceinte. Elle décide d’avorter, prête à tout pour disposer de son corps et de son avenir. Elle s’engage seule dans une course contre la montre, bravant la loi. Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Pass vaccinal obligatoire

Saint-Jean-Pied-de-Port

