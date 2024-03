Journée Internationale des Droits des Femmes Chapelle Saint Julien Le Tréport, vendredi 8 mars 2024.

Journée Internationale des Droits des Femmes Chapelle Saint Julien Le Tréport Seine-Maritime

Journée Internationale des Droits des Femmes –

James Compagnie la vadrouille immobile vous propose

James Miranda Barry, Ann Margaret Bulkley. Deux patronymes, deux identités pour une seule et même personne. Dans une Angleterre coloniale du XIXe siècle, où la médecine est interdite aux femmes, l’une d’entre elles fait le pari de se faire passer pour un homme tout au long de ses études et de sa carrière de médecin militaire. Mais un tel secret peut-il tenir toute une vie ?

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:00:00

fin : 2024-03-08

Chapelle Saint Julien 6 Rue Alexandre Papin

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie culturel@ville-le-treport.fr

