Journée internationale des droits des femmes Le Dôme, 8 mars 2022, Talence.

Journée internationale des droits des femmes

Le Dôme, le mardi 8 mars à 09:00

**Rencontre littéraire – portraits de femmes – exposition – atelier** Le Dôme organise la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, mardi 8 mars. L’objectif est de valoriser les valeurs essentielles d’égalité et de solidarité dans cette cause, à travers différentes animations gratuites et ouvertes à tous. Quatre actions phares sont organisées à Talence à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes. Ces initiatives viennent s’ajouter aux nombreuses mesures prises tout au long de l’année par la Ville pour défendre l’égalité femmes – hommes. Un rapport annuel sur ce sujet a d’ailleurs été édité en février dernier par la municipalité, consultable sur [www.talence.fr/rapport](http://www.talence.fr/rapport) **FEMMES INSPIRANTES TALENÇAISES** À travers l’action “Femmes inspirantes talençaises”, l’équipe du Dôme a souhaité mettre en lumière le parcours et l’engagement professionnel, personnel ou bénévole d’un panel de plusieurs habitantes. Le projet s’articule autour de recueils de paroles et de témoignages sur l’engagement et le parcours de ces femmes. Ces rencontres permettront de mettre en avant leurs convictions, leurs souhaits et d’apporter un regard juste et concret sur une réalité vécue au quotidien. Plusieurs rencontres sont programmées par Laura, cheffe de projet et animatrice au Dôme : des profils de femmes, aussi différents que riches, représentatifs de tous les domaines d’activités conjugués au féminin. Demische, 22 ans, chimiste, bénévole à l’AFEV et au CAJ dans le cadre du dispositif “Permis jeune et solidaire” témoigne : “C’est rare d’avoir une classe scientifique avec beaucoup de filles. On est sous-représentées. La société fait croire que la science est destinée aux garçons, donc nous les filles, on n’ose pas”. Ces témoignages s’accompagneront d’une photographie et d’un enregistrement audio qui viendront mettre en avant leur parcours. L’objectif est de créer une exposition avec ces différents portraits. **EXPOSITION “LA PREUVE PAR L’IMAGE”** Petite relecture critique d’œuvres de l’histoire de l’art : des travaux créés par les artistes de l’association LaSSSo seront exposés au Dôme pendant le mois de mars sur le thème des représentations genrées à travers l’histoire de l’art. Les artistes présenteront leur version critique, contemporaine et détournée d’un choix d’œuvres d’art. **CAFÉ PHILO AU DÔME** La philosophie s’invitera au café du Dôme de 16h30 à 17h30, afin d’échanger sur l’actualité et sur la situation des droits des femmes avec Céline de Phil&Art. **RENCONTRE-DÉBAT À LA LIBRAIRIE GEORGES** Une rencontre-débat avec une autrice engagée en faveur des droits des femmes aura lieu à la librairie Georges, de 18h à 19h30, autour de la place du féminisme dans l’intime, dans les relations, dans le couple, et de la façon dont les inégalités de genres impactent les femmes au quotidien. Info : Le Dôme : 05 56 84 64 21 – Librairie Georges : 05 56 04 68 00 Consultez le rapport égalité femmes/hommes sur [www.talence/rapport](http://www.talence/rapport)

Rencontre littéraire – portraits de femmes – exposition – atelier

Le Dôme 221, avenue de Thouars Talence Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T09:00:00 2022-03-08T18:30:00