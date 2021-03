Journée internationale des droits des femmes le 8 mars, par Nantes métropole Nantes, 8 mars 2021-8 mars 2021, Nantes.

Journée internationale des droits des femmes le 8 mars, par Nantes métropole

Nantes, le lundi 8 mars à 06:00

Le 8 mars est la Journée internationale pour les droits des femmes.

Pour faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes, le territoire nantais se mobilise. Chaque année, le mois de mars offre l’occasion, à travers de nombreux temps forts et événements, de découvrir les actions menées par la Ville de Nantes et les associations nantaises en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. **Conférences, tables rondes, expositions, ateliers sont au programme de la saison 2021.**

**Pour consulter le programme dans sa globalité, rendez-vous sur metropole.nantes.fr/8mars**

