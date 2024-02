JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES La Turballe, jeudi 7 mars 2024.

Une exposition prêtée par le Département et créée par l’association Femmes ici et ailleurs. Elle vise à lutter contre les stéréotypes et à promouvoir la liberté d’orientation. En montrant simplement des femmes et des hommes épanouis dans leur profession, elle permet à chacune et chacun de se projeter dans l’univers professionnel de son choix. .

2024-03-07 09:00:00

2024-03-07 12:00:00

Mairie de La Turballe

La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire animations@laturballe.fr

