Journée internationale des droits des femmes JAM Session au Bêta-Lab Melle, jeudi 7 mars 2024.

Jeudi 7 mars • 19h30

JAM Session au Bêta-Lab

les jeunes adultes organisent une rencontre avec l’autrice du livre Lutter Ensemble, Juliette Rousseau. Vous avez moins de 30 ans ? Venez nombreux !

Entrée libre, un petit quelque chose à grignoter sera le bienvenu. Contact Léo 07 65 56 63 19

Les JAM Sessions sont des soirées auto-organisées par et pour les jeunes adultes du Mellois (16-30 ans) on vient avec

une idée, on a un coup de main pour définir le projet, on crée un flyer, et c’est parti ! Grâce à un partenariat avec Post

Scriptum, les jeunes adultes organisent une rencontre avec l’autrice du livre Lutter Ensemble, Juliette Rousseau. Vous avez moins de 30 ans ? Venez nombreux !

Début : 2024-03-07 19:30:00

fin : 2024-03-07

5 Rue du Bourgneuf

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

