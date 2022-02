JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES Forbach Forbach Catégories d’évènement: Forbach

2022-03-08 14:00:00 – 2022-03-08 20:00:00

Forbach Moselle Forbach Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes le 8 mars 2022 De 8h à 11h au Centre social du Wiesberg: Petit-déjeuner et projection du film “La source des Femmes”, suivis d’un débat animé par le CIDFF De 14h à 20h au Centre Européen de Congrès du Burghof : Expositions, Ateliers, Table ronde suivie d’un débat avec 6 intervenantes témoignant de leur engagement en faveur des droits des femmes. Informations au 03 87 84 30 00 +33 3 87 84 30 00 https://www.mairie-forbach.fr/ Mairie de Forbach

