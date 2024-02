Journée internationale des droits des femmes films Levante et La Tresse Cinéma le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port, vendredi 8 mars 2024.

Journée internationale des droits des femmes films Levante et La Tresse Cinéma le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

18h, Levante Drame 1h32min. De Lillah Halla |Avec Ayomi Domenica, Loro Bardot, Grace Passô. Sofia, une joueuse de volleyball prometteuse de 17 ans, apprend qu’elle est enceinte la veille d’un championnat qui peut sceller son destin. Ne voulant pas de cette grossesse, elle cherche à se faire avorter illégalement et se retrouve la cible d’un groupe fondamentaliste bien décidé à l’en empêcher à tout prix. Mais ni Sofia ni ses proches n’ont l’intention de se soumettre à l’aveugle ferveur de la masse.

20h30, La Tresse. Comédie dramatique vo 1h59min. De Laetitia Colombani. Avec Kim Raver, Fotinì Peluso, Mia Maelzer

Trois vies, trois femmes, trois continents. Trois combats à mener. Si elles ne se connaissent pas, Smita, Giulia et Sarah sont liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime et de plus singulier. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 18:00:00

fin : 2024-03-08

Cinéma le Vauban 4 avenue Renaud

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Journée internationale des droits des femmes films Levante et La Tresse Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2024-02-02 par Office de Tourisme Pays Basque