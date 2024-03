Journée internationale des droits des femmes Exposition Regards croisés, la femme en 2024 Melle, vendredi 8 mars 2024.

Journée internationale des droits des femmes Exposition Regards croisés, la femme en 2024 Melle Deux-Sèvres

Vendredi 8 mars

Vendredi 8 mars

Exposition Regards croisés, la femme en 2024 Par les élèves du lycée agricole de Melle

Dans le cadre de l’option Arts Visuels , les élèves ont travaillé sur le thème La femme dans la société française en 2024 et ont réalisé des œuvres

Hall du Metullum

Vendredi 8 mars

Exposition Regards croisés, la femme en 2024

Par les élèves du lycée agricole de Melle

Dans le cadre de l’option Arts Visuels , les élèves ont travaillé sur le thème La femme dans la société française en 2024 et ont réalisé des œuvres (sculptures sur pierre, peintures, dessins, détournements de tableaux) en vue de l’exposition.

Hall du Metullum EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08

fin : 2024-03-08

Place Bujault

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

L’événement Journée internationale des droits des femmes Exposition Regards croisés, la femme en 2024 Melle a été mis à jour le 2024-03-01 par OT Pays Mellois