Journée internationale des droits des femmes Exposition Art et sciences, elles ont changé nos vies. Melle, vendredi 1 mars 2024.

Du 1er au 27 mars

Exposition Art et sciences, elles ont changé nos vies

Rares sont celles qui ont connu la célébrité et la reconnaissance qu’elles méritaient. Pourtant, ces pionnières géniales (physique fondamentale, génétique, révolutions artistiques, informatique…) ont su non seulement poursuivre leurs rêves, exceller dans leur domaine, mais aussi ouvrir la voie pour toutes les autres.

Début : 2024-03-01

fin : 2024-03-27

2 place Aristide Briand

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

