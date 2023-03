Journée internationale des droits des femmes et des minorités de genre Divers lieux dans Die (Mairie, Cinéma le Pestel, ESCDD, Salle Séverine Beaumier, etc…) Die Office de Tourisme du Pays Diois Die Catégories d’Évènement: Die

Drôme

Journée internationale des droits des femmes et des minorités de genre Divers lieux dans Die (Mairie, Cinéma le Pestel, ESCDD, Salle Séverine Beaumier, etc…), 7 mars 2023, Die Office de Tourisme du Pays Diois Die. Journée internationale des droits des femmes et des minorités de genre 7 rue Félix Germain Divers lieux dans Die (Mairie, Cinéma le Pestel, ESCDD, Salle Séverine Beaumier, etc…) Die Drôme Divers lieux dans Die (Mairie, Cinéma le Pestel, ESCDD, Salle Séverine Beaumier, etc…) 7 rue Félix Germain

2023-03-07 – 2023-03-09

Divers lieux dans Die (Mairie, Cinéma le Pestel, ESCDD, Salle Séverine Beaumier, etc…) 7 rue Félix Germain

Die

Drôme Die Pour la journée internationale des droits des femmes et des minorités de genre, il y aura des événements du 7 au 9 mars proposés par l’ESCDD, la Ville de Die et des associations locales : expositions, kermesse, projection, table ronde, spectacle, etc… contact@escdd.fr https://escdd.centres-sociaux.fr/ Divers lieux dans Die (Mairie, Cinéma le Pestel, ESCDD, Salle Séverine Beaumier, etc…) 7 rue Félix Germain Die

dernière mise à jour : 2023-03-02 par Office de Tourisme du Pays Diois

Détails Catégories d’Évènement: Die, Drôme Autres Lieu Die Adresse Die Drôme Office de Tourisme du Pays Diois Divers lieux dans Die (Mairie, Cinéma le Pestel, ESCDD, Salle Séverine Beaumier, etc...) 7 rue Félix Germain Ville Die Office de Tourisme du Pays Diois Die Departement Drôme Lieu Ville Divers lieux dans Die (Mairie, Cinéma le Pestel, ESCDD, Salle Séverine Beaumier, etc...) 7 rue Félix Germain Die

Die Die Office de Tourisme du Pays Diois Die Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/die office de tourisme du pays diois die/

Journée internationale des droits des femmes et des minorités de genre Divers lieux dans Die (Mairie, Cinéma le Pestel, ESCDD, Salle Séverine Beaumier, etc…) 2023-03-07 was last modified: by Journée internationale des droits des femmes et des minorités de genre Divers lieux dans Die (Mairie, Cinéma le Pestel, ESCDD, Salle Séverine Beaumier, etc…) Die 7 mars 2023 7 rue Félix Germain Divers lieux dans Die (Mairie Cinéma le Pestel Die Divers lieux dans Die (Mairie Drôme ESCDD etc...) Die etc...) Die Drôme Office de Tourisme du Pays Diois Salle Séverine Beaumier

Die Office de Tourisme du Pays Diois Die Drôme