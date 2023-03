Journée internationale des droits des femmes : Dessin animé : Debout les Femmes MPT de fontbarlettes Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Journée internationale des droits des femmes : Dessin animé : Debout les Femmes 25 rue Charles Gounod MPT de fontbarlettes Valence Drôme

2023-03-10 14:15:00 14:15:00 – 2023-03-10 12:00:00 12:00:00

Drôme Film réalisé par François RUFFIN et Gilles PERRET.

Un « road-movie » parlementaire à la rencontre des femmes qui s’occupent de nos enfants, nos malades, nos personnes âgées. Suivi d’un débat avec la ligue des droits de l’homme; MPT de fontbarlettes 25 rue Charles Gounod Valence

