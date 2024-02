Journée internationale des droits des femmes conférences sur Jenny P. d’Héricourt salle Octave David Besançon, vendredi 8 mars 2024.

Deux conférences à Besançon, le 8 mars 2024, sur Jenny P. d’Héricourt

Qui connaît cette bisontine née en 1809 et décédée en 1875 ?

Si son nom a été donné, à Besançon, à une rue de la ville, à une rame de tramway et à une salle culturelle du CROUS, Jenny P. d’Héricourt reste, pour la plupart des gens, une inconnue.

Et pourtant, son livre La femme affranchie, publié en 1860, intervient dans le débat des diverses théories sur les relations sociales de l’homme et de la femme.

Aussi, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, une première conférence théâtralisée par l’arETE (L’art d’être tous ensemble) vous est proposée par les Bains-Douches Battant, le Collectif Maison Fourier, le Collectif Histoire des Chaprais, Besançon j’aime ma ville d’autrefois, l’AEF-Association d’Études Fouriéristes, UAA-Utopies et Alternatives Aujourd’hui. Les positions féministes défendues par Jenny par rapport à celles d’hommes célèbres de son époque (Pierre-Joseph Proudhon, Auguste Comte, Jules Michelet) seront exposées à partir de son livre.

Puis, à 18h, toujours dans la même salle, M. Michel Antony, membre de l’AEF et de UAA, évoquera la place de Jenny P. d’Héricourt dans ce débat sur le féminisme et le socialisme premier. S’agit-il d’une troisième voie entre Fourier et Proudhon ?

La réservation est obligatoire. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 15:00:00

fin : 2024-03-08 19:00:00

salle Octave David 11 rue Battant

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté chapraishistoire@gmail.com

