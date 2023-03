Journée internationale des droits des femmes : conférence sur l’égalité salariale femmes/hommes Université Stendhal – Amphi Condorcet Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence

Journée internationale des droits des femmes : conférence sur l’égalité salariale femmes/hommes Université Stendhal – Amphi Condorcet, 8 mars 2023, Valence . Journée internationale des droits des femmes : conférence sur l’égalité salariale femmes/hommes 87 avenue de Romans Université Stendhal – Amphi Condorcet Valence Drôme Université Stendhal – Amphi Condorcet 87 avenue de Romans

2023-03-08 18:00:00 18:00:00 – 2023-03-08 20:00:00 20:00:00

Université Stendhal – Amphi Condorcet 87 avenue de Romans

Valence

Drôme conférence animée par des universitaires et professionnels spécialisés dans les inégalités au travail. Université Stendhal – Amphi Condorcet 87 avenue de Romans Valence

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Valence Drôme Université Stendhal - Amphi Condorcet 87 avenue de Romans Ville Valence Departement Drôme Lieu Ville Université Stendhal - Amphi Condorcet 87 avenue de Romans Valence

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence /

Journée internationale des droits des femmes : conférence sur l’égalité salariale femmes/hommes Université Stendhal – Amphi Condorcet 2023-03-08 was last modified: by Journée internationale des droits des femmes : conférence sur l’égalité salariale femmes/hommes Université Stendhal – Amphi Condorcet Valence 8 mars 2023 87 avenue de Romans Université Stendhal - Amphi Condorcet Valence Drôme Drôme Université Stendhal - Amphi Condorcet Valence

Valence Drôme