Journée internationale des droits des femmes Conférence Les femmes qui tiennent la campagne de Fanny Renard| Melle, vendredi 8 mars 2024.

Vendredi 8 mars 18h30

Conférence Les femmes qui tiennent la campagne de Fanny Renard, sociologue | Université de Poitiers, GRESCO

Salle Anémone / Metullum • Gratuit

Fanny Renard et Sophie Orange ont enquêté sur la place et la sur-représentation, en milieu rural, des femmes dans des activités essentielles au maintien de la vie de petites communes mais souvent dévalorisées. Leur recherche a mis en avant leur contribution au dynamisme des villages, à la solidarité intergénérationnelle et au marché du travail en zone rural. Elles ont pu mettre en regard ces stratégies avec les ressources déployées par ces jeunes filles pour résister aux dominations sociales et masculines.

Cette recherche a été éditée par La Dispute.

En présence de la librairie le Matoulu pour vente de livres

Début : 2024-03-08 18:30:00

fin : 2024-03-08

Place Bujault

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

