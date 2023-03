Journée internationale des droits des femmes : Conférence : Les femmes africaines et la fabrique du vêtement à travers la couture et la broderie MPT du PETIT CHARRAN Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Journée internationale des droits des femmes : Conférence : Les femmes africaines et la fabrique du vêtement à travers la couture et la broderie
MPT du PETIT CHARRAN, 24 mars 2023, Valence
30, rue Henri Dunant
2023-03-24 18:00:00 – 20:00:00

Drôme Conférence animée par le professeur Enyouma, anthropologue suivie d’un défilé de mode animé par l’artiste poète Louis-Marie ESSEM.

Organisé par Solidarité des amis du Cameroun . contact@mptpetitcharran.org +33 4 75 43 48 52 http://www.mptpetitcharran.org/ MPT du PETIT CHARRAN 30, rue Henri Dunant Valence

