Journée internationale des droits des femmes : Conférence : L'égalité pour les femmes, c'est le développement pour tous
11 mars 2023
MPT du Petit charran
30 rue Henri dunant
Valence
Drôme

Drôme Conférence organisée par l’association Imany.

Des femmes de divers horizons et domaines professionnels parlent du rôle de la femme dans le développement des sociétés. MPT du Petit charran 30 rue Henri dunant Valence

