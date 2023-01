Journée internationale des droits des femmes – concert et projections à la bibliothèque Buffon Bibliothèque Buffon, 8 mars 2023, Paris.

Le mercredi 08 mars 2023

de 19h00 à 22h30

. gratuit

Sur réservation à partir du 14 janvier 2023, par téléphone au 01 55 43 25 25 ou sur place à la bibliothèque Buffon pendant les heures d’ouverture au public.

Concert de la chorale de femmes « Les Gamme’Elles », association lesbienne hétéro-friendly, et projection des films « Le passage du col » de Marie Bottois et « Le jour où j’ai découvert que Jane Fonda était brune » d’Anna Salzberg .

Soirée thématique le 8 mars à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes.



– A 19h, concert de la chorale « Les Gamme’Elles », choeur de femmes lesbiennes hétéro-friendly, au répertoire engagé et féministe, sous la direction de Hadjar Hafsaoui. Cette chorale chante depuis plus de 15 ans des chants classiques, populaires et traditionnels, mais aussi contemporains. Les Gamme’Elles n’hésitent pas à arranger les paroles pour leur donner un sens plus militant, en accord avec leurs valeurs.

Au programme (sujet à modification) : J’envoie valser (Zazie), La Belle de Cadix (Luis Mariano), I will survive (Freddie Perren / Dino Fekaris), Ella elle l’a (France Gall et Michel Berger), Everything matters (Aurora / Pomme), Cancion sin miedo (Vivir Quintana et El Palomar), Shoop shoop song (Rudy Clark), et d’autres…

Pour en savoir plus :

http://lesgamme-elles.hautetfort.com/accueil.html

– A 20h projection du court-métrage « Le passage du col » de Marie Bottois (15 min).

« Léna est la sage-femme, je suis la patiente.

Elle renouvelle mon stérilet et je mets en scène notre rendez-vous.

La caméra devient un miroir alors que se tisse une relation de soin. »

Un hommage aux années 1970 et à l’époque du MLAC (Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception), dans la veine du cinéma féministe montrant les corps et la lutte des femmes pour l’émancipation.

Pour en savoir plus :

Les Cahiers du cinéma / article de Alice Leroy Marseille : FID, la vie des formes

Libération / article de Sandra Onana Au FID de Marseille, vertige du col et autres sommets

Débordements / article de Occitane Lacurie et Barnabé Sauvage, Stefano Miraglia FIDMARSEILLE, 2022

Festival Corsica.Doc / Entretien réalisé par les étudiant.e.s en licence professionnelle Techniques du Son et de l’Image de l’IUT de Corse.

– A partir de 20h25, projection du long-métrage « Le jour où j’ai découvert que Jane Fonda était brune », d’Anna Salzberg (1h24).

De l’intime au politique, une plongée dans les luttes féministes des années 1970. Pour que l’on continue d’écrire notre histoire.

« J’interroge ma mère sur son passé féministe, et pourquoi elle a fait un enfant toute seule.

Elle ne me répond pas, alors je trouve des réponses ailleurs, dans des archives, auprès d’un choeur de femmes et dans des gestes de cinéma que je fais.

Je veux percer le mystère de ma mère, je découvre le mouvement des femmes des années 1970, un cinéma militant féministe, et la femme cinéaste que je suis change.

Ainsi, le mode de fabrication de mon film rejoint celui des militantes que je rencontre et témoigne de la transmission d’une mémoire des luttes féministes par la pratique cinématographique collective. »

Pour en savoir plus :

https://www.lejouroujaidecouvertquejanefondaetaitbrune.fr/

– De 21h55 à 22h30, échanges et discussion avec les réalisatrices Marie Bottois et Anna Salzberg.

Buffet participatif dans le couloir de l’auditorium.

Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris

Bibliothèque Buffon Visuel de la chorale « Les Gamme’Elles », image extraite du film « Le passage du col » de Marie Bottois, et affiche du film « Le jour où j’ai découvert que Jane Fonda était brune », d’Anna Salzberg