Châteaurenard Bouches-du-Rhône Du 8 au 30 mars 2022: manifestations organisées sur Châteaurenard avec la participation de plusieurs associations, à l’occasion des Journées Internationales des Droits des Femmes.



Du 8 au 30 mars: expo photos et testes à la médiathèque



Le 11 mars: Film débat “Debout les femmes” au cinéma Le Rex



Le 12 mars de 10h à 12h et de 14h à 18h : lectures textes, exposition



