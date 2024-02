Journée internationale des droits des femmes musée des transmissions Cesson-Sévigné, vendredi 8 mars 2024.

Journée internationale des droits des femmes musée des transmissions Cesson-Sévigné Vendredi 8 mars, 10h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-08 10:00

Fin : 2024-03-08 18:00

Visites guidées gratuites Vendredi 8 mars, 10h00 1

Découvrez sous un autre angle l’exposition temporaire « le sport dans l’armée de Terre, évolution reconstruction » avec un focus sur Violette Morris, sportive hors norme. Entrée gratuite sur réservation

Visites à 10h et 14h – Renseignements réservations au 02 99 84 32 87

musée des transmissions 6 avenue de la boulais Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine