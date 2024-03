Journée internationale des droits des femmes Brasserie d’Orville Louvres, vendredi 8 mars 2024.

Journée internationale des droits des femmes Une journée où l’on met en avant les initiatives féminines. Une expo, une tombol’art avec Ingrid, un concert et des réductions sur les bières pour les femmes. Vendredi 8 mars, 17h00 Brasserie d’Orville Entrée gratuite

⭐ Pour cette journée spéciale, nous mettons les femmes à l’honneur avec une expo, une tombol’art, un concert et des réductions sur les bières !

Coté expo : Ingrid, une artiste photographe luparienne, viendra exposer son travail et proposera plusieurs de ses œuvres en dépôt-vente. Dans le même temps, on organisera une grande Tombol’Art où tu pourras tenter de remporter une ou plusieurs de ses œuvres.

Côté musique, on accueillera un trio qui viendra pour répandre des ondes funk et soul à partir de 20 h !

Enfin, pour symboliser l’écart de salaire entre les femmes et les hommes, les femmes paieront 20 % moins cher leurs consommations lors de cette soirée.

Viens participer et encourager ces initiatives féminines et féministes.

ENTRÉE GRATUITE POUR TOU·TE·S

Profitez du cadre convivial dans le respect des autres et du lieu, de façon modérée.

Force & Houblon ! CheerZ !

