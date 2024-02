Journée internationale des droits des femmes avec l’association Albanie Breizh Maison des associations Bruz, dimanche 10 mars 2024.

L’association Albanie Breizh organise le 10 mars prochain un événement à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes. Dimanche 10 mars, 14h00 1

Du 2024-03-10 14:00 au 2024-03-10 18:00.

L’association Albanie Breizh organise le 10 mars prochain un événement à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, traditionnellement fêtée en Albanie. Les élus du groupe de travail à l’égalité femmes-hommes interviendront pour sensibiliser et échanger sur cette thématique durant l’après-midi.

Dès 14h, ouverture sur l’activité culturelle, musique et le programme se poursuit sur une présentation de l’empreinte de la femme albanaise dans l’histoire et les droits des femmes dans la société, suivie de la lecture de poèmes et de témoignages de femmes. Vous pourrez découvrir une exposition d’artisanat traditionnel de femmes albanaises, avant de clôturer cet après-midi autour d’un goûter et d’une danse albanaise.

Événement gratuit et ouvert à toutes et tous. Rendez-vous le dimanche 10 mars à partir de 14h à la Maison des associations.

Maison des associations 59 avenue Alphonse Legault 35170 Bruz 35170 Ille-et-Vilaine