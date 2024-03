Journée internationale des droits des femmes Atelier L’autodéfense féministe comme outil de prévention des violences sexistes et sexuelles Melle, samedi 9 mars 2024.

Journée internationale des droits des femmes Atelier L’autodéfense féministe comme outil de prévention des violences sexistes et sexuelles Melle Deux-Sèvres

Samedi 9 mars •14h/17h

Atelier L’autodéfense féministe comme outil de prévention des violences sexistes et sexuelles

Gratuit • Salle du Tapis Vert • Sur inscription • Contact Bouillonnant·e·s,

Emmanuelle Malnoë, 07 44 74 44 18, bouillonnantes@mailo.com

Samedi 9 mars •14h/17h

Atelier L’autodéfense féministe comme outil de prévention des violences sexistes et sexuelles

Atelier pour travailler les possibilités physiques et psychologiques dont nous disposons pour être en mesure de se protéger, se défendre, s’affirmer, oser.

Un programme coordonné et porté par la ville de Melle en partenariat avec

Bouillonnant·e·s, le Centre Socioculturel du Mellois, le Planning Familial 79

Gratuit • Salle du Tapis Vert • Sur inscription • Contact Bouillonnant·e·s,

Emmanuelle Malnoë, 07 44 74 44 18, bouillonnantes@mailo.com EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 14:00:00

fin : 2024-03-09 17:00:00

Rue du Tapis Vert

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bouillonnantes@mailo.com

L’événement Journée internationale des droits des femmes Atelier L’autodéfense féministe comme outil de prévention des violences sexistes et sexuelles Melle a été mis à jour le 2024-03-01 par OT Pays Mellois