2023-03-08 – 2023-03-12

EUR Officialisée par les Nation Unies en 1977, la Journée internationale des Femmes trouve son origine dans les luttes des ouvrières et des suffragettes du début du 20ème siècle, pour de meilleures conditions de travail et le droit de vote.

Le 8 mars est une journée de manifestation à travers le monde. Cette année encore, la ville de Blaye renforce et prolonge cette journée. Chacun est invité à s’informer et à s’interroger à travers une programmation cuturelle riche et variée autour du thème de la Femme.

Du 8 au 12 mars 2023 Blaye propose plusieurs rendez-vous au Couvent des minimes dans la Citadelle, mais aussi au cinéma le Zoetrope.

Voir le programme complet ci-après.

+33 5 57 42 12 09

