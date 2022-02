Journée internationale des droits des femmes – 8/3 Hellemmes Lille Catégories d’évènement: Lille

Journée internationale des droits des femmes – 8/3 Hellemmes, 8 mars 2022, Lille. Journée internationale des droits des femmes – 8/3

Hellemmes, le mardi 8 mars à 14:30

### Parc François Mitterrand – Mairie 155 rue Roger Salengro 14h30 et 17h : Présentation de l’exposition «Elles font l’art ! 18 artites s’affichent dans la ville» sur les grilles de la Mairie par l’artothèque l’Inventaire. Visible du 5 au 13 mars. ### Place Hentgès 14h-17h : Van «Nina et Simon.e.s de SOLFA» : sensibilisation sur les violences et discriminations sexistes et sexuelles. Gratuit et anonyme. ### Kursaal – 135 rue Roger Salengro ### 18h : Vernissage de l’exposition « les femmes dans le monde » par les jeunes de l’Akado Dombrowski. ### 18h30 : Conférence parentalité- spectacle/débat « les représentations filles garçons, préjugés ? » par la compagnie La belle histoire ; Accueil du public dès 18h. Sur inscription, pass sanitaire obligatoire.

Gratuit

Le 8 mars 2022, c’est la Journée internationale des droits des femmes. A cours de cette journée, Hellemmes vous propose divers rendez-vous… Hellemmes Lille Nord

