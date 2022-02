JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 2022 (Nantes) Nantes, 1 mars 2022, Nantes.

JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 2022 (Nantes)

du mardi 1 mars au jeudi 31 mars à Nantes

_**1 – Mardi 8 mars 2022**_ **Soirée-débat** **Regards croisés** **Piano’cktail** Rue Ginsheim-Gustavsburg 44340 Bouguenais 19h Tout public Gratuit Renseignements au 09 71 50 74 08 ABJC Bouguenais Une soirée, animée par l’historienne Sandrine Mansour, pour découvrir les conditions de vie des femmes ailleurs dans le monde à travers des portraits de femmes du Sénégal, du Nicaragua, de la Palestine, de la Roumanie et de l’Allemagne. _**2 – Tout le mois de mars**_ **Exposition** **Être femme : parcours dans les archives** Archives départementales 6, rue de Bouillé 44000 Nantes Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 17h Mardi de 13h30 à 18h Tout public Gratuit **Visites en groupes sur rendez-vous le mardi de 9h à 13h30 sur réservation au 02 51 72 93 20** Archives départementales de Loire-Atlantique Une nouvelle exposition itinérante accompagnée d’une scénographie et d’un programme d’actions culturelles destinées à mettre en valeur l’histoire des femmes à travers des documents extraits des fonds et collections des Archives. Cette exposition entend montrer l’importance du genre dans l’Histoire afin de proposer une vision complète de notre société et non seulement la moitié. _**3 – Mardi 8 mars 2022**_ **Spectacle** **Pour vous remercier de ne pas dédaigner ce petit rien** Archives départementales 6, rue de Bouillé 44000 Nantes 19h Tout public Gratuit **Sans réservation, dans la limite des places disponibles** Détonnantes Productions Chloé Cailleton et Nathalie Darche, deux artistes talentueuses et reconnues, mettent à l’honneur dans cette création certaines artistes ligériennes dont la poétesse Elisa Mercoeur et la compositrice Marie-Charlotte Baudry. _**4 – Jeudi 17 mars 2022**_ **Projection** **L’affaire de ma vie : des femmes dans la guerre d’Algérie** Archives départementales 6, rue de Bouillé 44000 Nantes 18h Tout public Gratuit **Sans réservation, dans la limite des places disponibles** Archives départementales de Loire-Atlantique A presque 90 ans, Nelly Forget, amie et collaboratrice de Germaine Tillion, retourne en Algérie où, très jeune, elle travailla dans le service des centres sociaux créé en 1955. Au cours de ce voyage, en mai 2018, elle retrouve plusieurs de ses amies de l’époque. Ces femmes, françaises ou algériennes, payèrent le prix fort pour leur engagement pour plus de justice et de liberté pendant les années de guerre. _**5 – Mercredi 30 mars 2022**_ **Contes** **La petite robe rouge** Archives départementales 6, rue de Bouillé 44000 Nantes 15h et 16h30 Tout public Gratuit **Réservation obligatoire au 02 51 72 93 20** Archives départementales de Loire-Atlantique Sur des partitions de Gabriel Fauré, Maurice Ravel, Francis Poulenc et Léo Delibes, venez redécouvrir l’histoire de cette petite-fille au beau manteau rouge qui adorait sa grand-mère, avec Aimée de La Salle (texte et récit) et Cécile Veyrat (accordéon et voix). _**6 – Mercredi 9 mars 2022**_ **Atelier d’initiation** **Atelier de construction de serviettes réutilisables** Maison de la jeunesse Rue de l’Ancienne Église 44830, Bouaye 14h à 16h Tout public Gratuit **Réservation obligatoire auprès de Jonas au 02 40 32 65 03** Mairie de Bouaye et Local jeune : Le Cabanon Apprenez vous-même à confectionner votre propre serviette réutilisable tout en discutant des problématiques autour de la thématique des menstruations. _**7 – Mercredi 9 mars 2022**_ **Atelier de jeux** **Jeux sur la sensibilisation aux discriminations** Maison des Jeunes Rue de l’Ancienne Église 44830 Bouaye 16h30 à 18h 11-18 ans Gratuit **Réservation obligatoire auprès de Jonas au 02 40 32 65 04** Mairie de Bouaye et Local jeune : Le Cabanon Apprenez de manière ludique à déconstruire vos clichés de genre avec le jeu « C’est cliché » et sur la place des femmes dans l’avancée du numérique avec le jeu « Timeline » _**8 – Jeudi 10 mars 2022**_ **Présentation – débat – échange** **Comment choisir sa contraception ?** 18h à 19h Tout public Gratuit **Réservation obligatoire auprès de Jonas au 02 40 32 65 05** Mairie de Bouaye et Local jeune : Le Cabanon Venez découvrir les différents moyens de contraceptions existants peu importe votre genre. Le jeu de société « Sexploration » nous aidera à ouvrir et orienter le dialogue. _**9 – Jeudi 10 mars 2022**_ **Table ronde – conférence** **Le sexisme dans les médias et sur les réseaux sociaux : quelles solutions pour demain ?** 20h à 22h Tout public Gratuit Mairie de Bouaye, Local jeune : Le Cabanon et Les Autres Possibles Autour d’une table ronde, discutons ensemble de la place réservée aux femmes dans les médias et leur représentation. Nous pourrons aussi faire un détour sur le cybersexisme ainsi que sur les réseaux sociaux. **10 – Samedi 19 mars 2022** **Atelier d’initiation** **Atelier de construction de serviettes réutilisables** Centre Socio-culturel de l’Allée Verte 1 rue de l’Allée Verte 44230, Saint-Sébastien-sur-Loire 14h30 à 16h30 En non-mixité Gratuit **Réservation obligatoire auprès du Centre Socio-culturel de l’Allée verte au 02 40 33 16 88** Centre Socio-culturel de l’Allée Verte, Papote et Bobines Apprenez vous-même à confectionner votre propre serviette réutilisable tout en discutant des problématiques autour de la thématique des menstruations **11 – Samedi 19 mars 2022** **Table ronde – conférence** **Le sexisme dans les médias et sur les réseaux sociaux : quelles solutions pour demain ?** Centre Socio-culturel de l’Allée Verte 1 rue de l’Allée Verte 44230, Saint-Sébastien-sur-Loire 17h30 à 19h Tout public Gratuit **Réservation obligatoire auprès du Centre-socio Culturel de l’Allée verte au 02 40 33 16 89** Centre Socio-culturel de l’Allée Verte, Les Autres Possibles Autour d’une table ronde, discutons ensemble de la place réservée aux femmes dans les médias et leur représentation. Nous pourrons aussi faire un détour sur le cybersexisme ainsi que sur les réseaux sociaux.

A l’occasion de la JIDF 2022, Le Département de Loire-Atlantique se mobilise avec ses partenaires pour proposer des événements tout au long du mois de mars.

Nantes 44000 Nantes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-01T10:30:00 2022-03-01T23:59:00;2022-03-02T10:30:00 2022-03-02T23:59:00;2022-03-03T10:30:00 2022-03-03T23:59:00;2022-03-04T10:30:00 2022-03-04T23:59:00;2022-03-05T10:30:00 2022-03-05T23:59:00;2022-03-06T10:30:00 2022-03-06T23:59:00;2022-03-07T10:00:00 2022-03-07T23:59:00;2022-03-08T10:00:00 2022-03-08T23:59:00;2022-03-09T10:00:00 2022-03-09T23:59:00;2022-03-10T10:00:00 2022-03-10T23:59:00;2022-03-11T10:00:00 2022-03-11T23:59:00;2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T23:59:00;2022-03-13T10:00:00 2022-03-13T23:59:00;2022-03-14T10:00:00 2022-03-14T23:59:00;2022-03-15T10:00:00 2022-03-15T23:59:00;2022-03-16T10:00:00 2022-03-16T23:59:00;2022-03-17T10:00:00 2022-03-17T23:59:00;2022-03-18T10:00:00 2022-03-18T23:59:00;2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T23:59:00;2022-03-20T10:00:00 2022-03-20T23:59:00;2022-03-21T10:00:00 2022-03-21T23:59:00;2022-03-22T10:00:00 2022-03-22T23:59:00;2022-03-23T10:00:00 2022-03-23T23:59:00;2022-03-24T10:00:00 2022-03-24T23:59:00;2022-03-25T10:00:00 2022-03-25T23:59:00;2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T23:59:00;2022-03-27T10:00:00 2022-03-27T23:59:00;2022-03-28T10:30:00 2022-03-28T23:59:00;2022-03-29T10:30:00 2022-03-29T23:59:00;2022-03-30T10:30:00 2022-03-30T23:59:00;2022-03-31T10:30:00 2022-03-31T23:59:00