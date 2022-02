Journée internationale des droits des Femmes 2022 divers lieux à Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

La Ville de Roubaix, le CCAS et leurs partenaires se mobilisent pour la Journée internationale des droits des Femmes. Actions solidaires, marche, table ronde, visio-conférence, découvertes… Demandez le programme ! * [Expostion ” Lumières d’espoir”](https://www.ville-roubaix.fr/agenda/exposition-lumieres-despoir) : du 1 au 31 mars * [Marche nordique](https://www.ville-roubaix.fr/agenda/marche-nordique-mars-2022) : le 7 et 8 mars * [Visio conférence : “Le droit au séjour des femmes d’origine étrangère”](https://www.ville-roubaix.fr/agenda/conference-le-droit-au-sejour-des-femmes-dorigine-etrangere) : Le 8 mars * [Initiation “self-Défense”](https://www.ville-roubaix.fr/agenda/initiation-self-defense-5875013) : le 10 et 11 mars * [Documentataire “Debout les femmes”](https://www.ville-roubaix.fr/agenda/documentaire-debout-les-femmes) : Le 7 mars * [Théâtre “Femmes et Bénévoles”](https://www.ville-roubaix.fr/agenda/theatre-femmes-et-benevoles) : le 10 mars

