Roubaix CCAS Centre Nord, Roubaix Journée internationale des droits des Femmes 2021 CCAS Centre Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Journée internationale des droits des Femmes 2021 CCAS Centre, 3 mars 2021-3 mars 2021, Roubaix. Journée internationale des droits des Femmes 2021

du mercredi 3 mars au vendredi 12 mars à CCAS Centre

La Journée internationale des droits des femmes, officialisée par les Nations unies en 1977 et célébrée dans de nombreux pays à travers le monde le 8 mars. C’est une journée de manifestations, d’animations, de débats et de rencontres ; l’occasion de faire la lumière sur la situation des femmes, fêter les victoires et les acquis et améliorer la situation de toutes les femmes. Tant que l’égalité entre les femmes et les hommes ne sera pas atteinte, la Journée internationale des femmes restera d’actualité. Au programme :

[À vos autocollants !](https://www.ville-roubaix.fr/agenda/a-vos-autocollants-)

Campagne de sensibilisation où roubaisiens-nes sont invité(e)s à coller le sticker « 8 mars – Femmes de Roubaix » sur leur masque. [Collecte de produits d’hygiène corporelle](https://www.ville-roubaix.fr/agenda/collecte-de-produits-dhygiene-corporelle) [Marche Nordique](https://www.ville-roubaix.fr/agenda/marche-nordique_5877424) [Visio-conférence Droits des femmes et cinéma](https://www.ville-roubaix.fr/agenda/visio-conference-droits-des-femmes-et-cinema) [Sieste littéraire 100% femme](https://www.ville-roubaix.fr/agenda/sieste-litteraire-de-rentree)

sur inscription

3 /12 mars CCAS Centre 9/11 rue Pellart, roubaix Roubaix Nord Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-03T09:00:00 2021-03-03T12:00:00;2021-03-03T13:30:00 2021-03-03T17:00:00;2021-03-04T09:00:00 2021-03-04T12:00:00;2021-03-04T13:30:00 2021-03-04T17:00:00;2021-03-05T09:00:00 2021-03-05T12:00:00;2021-03-05T13:30:00 2021-03-05T17:00:00;2021-03-06T09:00:00 2021-03-06T12:00:00;2021-03-09T09:00:00 2021-03-09T12:00:00;2021-03-09T14:00:00 2021-03-09T17:00:00;2021-03-10T09:00:00 2021-03-10T12:00:00;2021-03-10T14:00:00 2021-03-10T17:00:00;2021-03-11T09:00:00 2021-03-11T12:00:00;2021-03-11T14:00:00 2021-03-11T17:00:00;2021-03-12T09:00:00 2021-03-12T12:00:00;2021-03-12T14:00:00 2021-03-12T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu CCAS Centre Adresse 9/11 rue Pellart, roubaix Ville Roubaix