Journée internationale des droits des femmes : 100 ans de lutte pour le droit des femmes dans le sport Université Joseph Fourier – Amphi Demeny Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence

Journée internationale des droits des femmes : 100 ans de lutte pour le droit des femmes dans le sport Université Joseph Fourier – Amphi Demeny, 9 mars 2023, Valence . Journée internationale des droits des femmes : 100 ans de lutte pour le droit des femmes dans le sport 23 chemin des Huguenots Université Joseph Fourier – Amphi Demeny Valence Drôme Université Joseph Fourier – Amphi Demeny 23 chemin des Huguenots

2023-03-09 – 2023-03-09

Université Joseph Fourier – Amphi Demeny 23 chemin des Huguenots

Valence

Drôme Conférence organisée par le Département des sciences Drôme-Ardèche de l’Université Grenoble Alpes (UGA) Université Joseph Fourier – Amphi Demeny 23 chemin des Huguenots Valence

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Valence Drôme Université Joseph Fourier - Amphi Demeny 23 chemin des Huguenots Ville Valence Departement Drôme Lieu Ville Université Joseph Fourier - Amphi Demeny 23 chemin des Huguenots Valence

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence /

Journée internationale des droits des femmes : 100 ans de lutte pour le droit des femmes dans le sport Université Joseph Fourier – Amphi Demeny 2023-03-09 was last modified: by Journée internationale des droits des femmes : 100 ans de lutte pour le droit des femmes dans le sport Université Joseph Fourier – Amphi Demeny Valence 9 mars 2023 23 chemin des Huguenots Université Joseph Fourier - Amphi Demeny Valence Drôme Drôme Université Joseph Fourier - Amphi Demeny Valence

Valence Drôme