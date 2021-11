Journée Internationale des Droits de l’Homme : appel à pétition Maison des droits de l’homme Nelson Mandela, 10 décembre 2021, Villeneuve-d'Ascq.

Maison des droits de l’homme Nelson Mandela, le vendredi 10 décembre à 17:00

**.Dans le cadre de l’opération 10 jours pour signer, le groupe Amnesty de Villeneuve d’Ascq vous donne rendez-vous vendredi 10 décembre 2021 de 17 à 19h à la Maison des Droits de l’Homme Nelson Mandela pour venir signer les pétitions.** _**Amnesty International lance l’opération « 10 JOURS POUR SIGNER » du 1er au 10 décembre 2021 dans le cadre de la Journée Internationale des Droits de l’Homme.**_ Le but ? Attirer l’attention sur 10 personnes dans le monde qui sont victimes de violations des droits : * Wendy Galarza (Mexique) : militante féministe, victime de violences policières, * Bernardo Caal Xol (Guatemala) : enseignant, syndicaliste, défenseur des droits du peuple autochtone Maya Q’eqchi, condamné à 7 ans de prison, * Mohamed el-Baqer (Egypte) : avocat spécialisé de droits humains, emprisonné depuis 2 ans, * Janna Jihad (Cisjordanie) : jeune journaliste, qui signale depuis son enfance les violations des droits commises par l’armée israélienne, harcelée et menacée de mort, * ONG « Sphère » (Ukraine) : l’une des plus anciennes ONG de défense des personnes LGBTI en Ukraine, cible d’attaques par des groupes anti-LGBTI violents, * Mikita Zalatarou (Biélorussie) : arrêté à 16 ans, accusé d’avoir lancé un cocktail molotov pendant une manifestation en réaction aux élections présidentielles contestées, et condamné à 5 ans de prison, * Imoleayo Adeyeun Michael (Nigéria) : arrêté et emprisonné après sa participation à une manifestation contre la Brigade spéciale de répression des vols, reconnue très violente, * – Ciham Ali Ahmed (Erythrée) : détenue sans inculpation depuis 9 ans, lorsqu’elle a voulu fuir le pays à l’âge de 15 ans, * Zhang Zhan (Chine) : ancienne avocate, journaliste, harcelée depuis qu’elle a voulu enquêter et faire connaître la vérité sur le Covid à Wuhan, en utilisant les réseaux sociaux, arrêtée et condamnée à 4 ans de prison, * Panusaya « Rung » (Thaïlande) : l’une des voix principales du mouvement pro-démocratie dans ce pays, qui s’oppose à la loi thaïlandaise interdisant toute critique de la monarchie. Elle a fait une grève de la faim, et encourt la perpétuité. Il est possible également de signer en ligne sur le site [d’Amnesty International](https://www.amnesty.fr/)

Maison des droits de l’homme Nelson Mandela Chaussée de l’hôtel de ville 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



