Journée internationale des droits de l’enfant – Samedi 20 novembre

Place Eglantyne Jebb, le samedi 20 novembre à 10:00

En plus de 30 ans, cette convention a permis d’obtenir de nombreux progrès dans le domaine de la santé, l’accès à l’eau, l’éducation et la protection des enfants. [**Fenouillet, Ville amie des enfants**](https://www.fenouillet.fr/fenouillet-ville-amie-des-enfants/), fête cette année la première édition de cet événement avec des animations ludiques et pédagogiques pour tous les enfants, qui mettront l’accent sur le respect de la différence et l’égalité pour tous, rejoignant ainsi les initiatives proposées partout dans le monde. Cette journée est l’occasion pour les enfants et les jeunes de prendre la parole afin de faire respecter leurs droits ! Mais aussi de rappeler notre devoir comme société de les accompagner. Les familles, les enseignants, les animateurs et toutes celles et ceux qui veulent construire un futur meilleur sont aussi invités à y participer. ### Au programme : **Les accueils de loisirs** Animations malle handicap du Siam Exposition de BD handicap faite par les enfants Exposition photo sur la médiation animale en handicap Jeux sur les 5 sens Memory sur les droits de l’enfant Exposition sur la langue des signes Chanson “Mon handicap” de Grégoire chantée par les enfants **Le pôle Jeunesse** Reportage/interviews des participants par les jeunes du Conseil Municipal des Enfants Parcours de motricité **Le club Copains du Monde** Stand d’information sur les droits de l’enfant Jeux autour des droits de l’enfant : pêche au canard, chamboule-tout, la roue des droits de l’enfant **CDH31** Jeux sportifs en fauteuil roulant, cécifoot, boccia **UNICEF** Exposition sur les droits des enfants

Le 20 novembre est la journée anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, adoptée en 1989 par l’Assemblée Générale des Nations Unies.

Place Eglantyne Jebb Rue Piquepeyre, 31150 Fenouillet Fenouillet Haute-Garonne



2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T13:00:00